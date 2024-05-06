Perfect RED

Общая информация

Компания Perfect RED основана в 2019 году. Основной вид деятельное компании — это комплексное управление недвижимостью для достижения максимальных финансовых результатов.

В управлении компании находится более 350 тыс. кв.м. офисной и торговой недвижимости. Это 53 коммерческих объекта в 27 городах России. География проектов: Республика Татарстан, Республика Башкирия, Удмуртия, Марий Эл, Кировская область, Чувашия, Омская и Свердловская области.

Основные направления: коммерческое управление объектами недвижимости, консалтинг и брокеридж. Более 100 объектов построено и функционирует по разработанным нами концепциям наилучшего использования.

Управляющие партнеры компании:

Елена Стрюкова

Опыт в недвижимости 19 лет, из которых 12 лет

в международной компании Cushman&Wakefield.

Специализация в области коммерческой недвижимости подтверждена статусом действительного члена (Member of RICS) Королевского общества дипломированных специалистов по недвижимости, Великобритания. Высокий уровень как теоретических, так и практических знаний и навыков, а также соответствие этическим стандартам профессии.

Основные направления деятельности: комплексное управление портфелями недвижимости, инвестиции в недвижимость, анализ наилучшего использования земельных участков, разработка концепций коммерческий объектов, развитие территорий, глубинная аналитика рынка недвижимости, брокеридж.

С 2017 года является полномочным представителем Российской Гильдии Управляющих и Девелоперов в Республике Татарстан.

Юлия Прохорова

Опыт на рынке недвижимости 12 лет. Эксперт в коммерческом управлении крупными портфелями недвижимости. Собственная разработка учета доходов и расходов по арендному имуществу на базе 1С Управление недвижимостью. Занимается разработкой и реализацией управленческой стратегии, оптимизацией бизнес-процессов, созданием отделов аренды. Специализируется на разработке финансового моделирования объектов недвижимости и аудите отделов продаж.

Достижения в области повышения доходности объектов коммерческой недвижимости и работе с дебиторской задолженностью.

В 2019 разработала концепцию и запустила работу одного из первых в Казани коворкингов SmartSpace, который успешно функционирует по сегодняшний день.

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