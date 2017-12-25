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ООО ТД Джойта

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Предприятие было основано в 1994 году. Именно тогда на месте опустевшего кирпичного завода началось строительство шоколадной фабрики. Было открыто совместное татаро-американское предприятие, и началось производство первого шоколада в Республике Татарстан.

Руководитель — Мавлин Равиль Файзулхакович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г. Набережные Челны, ул. Сергея Титова, 36
  • Телефон: (8552) 33-36-46
  • Email: tdjoyta@mail.ru
  • Сайт: www.джойта.рф

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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