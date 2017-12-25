ООО Дивный берег
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Завод работает с 2005 года. Компания использует неординарный подход к производству, в строгом соответствии с технологией и ГОСТами, на основе высококачественного сырья, натурального растительного масла, пряностей и майонеза.Вся продукция сертифицирована.
Руководитель — Ларин Алексей Васильевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Верхний Услон
- Адрес: Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул.Чехова, 3
- Телефон: (843) 255-30-05
- Email: divbereg@rambler.ru
- Сайт: www.divbereg.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017