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ООО Дивный берег

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Завод работает с 2005 года. Компания использует неординарный подход к производству, в строгом соответствии с технологией и ГОСТами, на основе высококачественного сырья, натурального растительного масла, пряностей и майонеза.Вся продукция сертифицирована.

Руководитель — Ларин Алексей Васильевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Верхний Услон
  • Адрес: Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул.Чехова, 3
  • Телефон: (843) 255-30-05
  • Email: divbereg@rambler.ru
  • Сайт: www.divbereg.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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