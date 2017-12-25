ООО Буинский элеватор
Общая информация
ОАО «Буинский элеватор» входит в состав одного из крупнейших агропромышленных комплексов Республики Татарстан в Холдинговую компанию «Ак Барс». Компания была создана в 1994 году. С целью гарантированного обеспечения семенами озимой и яровой пшеницы было принято решение построить на базе элеватора современный семяочистительный завод по современной технологии датской фирмы «Кимбрия Юнигрейн А/С».
Руководитель — Салахов Артур Ирекович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Буинск
- Адрес: г.Буинск, ул.Советская, 29
- Телефон: (274) 3-23-52
Дата последнего обновления: 25.12.2017