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ООО Буинский элеватор

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

ОАО «Буинский элеватор» входит в состав одного из крупнейших агропромышленных комплексов Республики Татарстан в Холдинговую компанию «Ак Барс». Компания была создана в 1994 году. С целью гарантированного обеспечения семенами озимой и яровой пшеницы было принято решение построить на базе элеватора современный семяочистительный завод по современной технологии датской фирмы «Кимбрия Юнигрейн А/С».

Руководитель — Салахов Артур Ирекович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Буинск
  • Адрес: г.Буинск, ул.Советская, 29
  • Телефон: (274) 3-23-52

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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