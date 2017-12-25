ЗАО Бугульминский КХП 1

Общая информация

История создания предприятия берет свое начало в 1914 годус частной каменной мельницы с паровой машиной и котлом., принадлежавшей местноу купцу. На сегодняшний день в активах комбината склад напольного типа на 5000 тонн, 2 склада силосного типа для хранения гречихи, овса и проса объемом 27 тысяч тонн, склад готовой продукции на 900 тонн, зерносушилка мощностью 36 тонн в час, цех производства овсяных хлопьев «Геркулес». Продукция хлебзавода насчитывает более десятка наименований.

Руководитель — Матвеева Ирина Викторовна

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