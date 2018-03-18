ПАО БАНК УРАЛСИБ

Общая информация

Банк был учрежден в виде товарищества с ограниченной ответственностью под наименованием «Республиканский инвестиционно-кредитный банк «Башкредитбанк» в Башкирии в начале 1993 года. В апреле 1998 года был преобразован в открытое акционерное общество.

В 2002 году Башкредитбанк сменил наименование на ОАО «Урало-Сибирский Банк» («Уралсиб») и в рамках той же экспансии за пределы Башкирии приобрел контрольные пакеты шести региональных банков. В 2004 году корпорация «НИКойл» Николая Цветкова приобрела 72,5% акций «Уралсиба».



До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет в 15,2%.



В Казани «БАНК УРАЛСИБ» был открыт в 2011 году.

Руководитель в Казани: Гайнуллина Регина Нафисовна

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