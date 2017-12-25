ЗАО Бирюли

Общая информация

ЗАО «Бирюли» — крупное многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие Республики Татарстан, основанное в 1930-х годах. История предприятия началась на базе акционерного общества «Таткроликовод», где создано кролиководческое хозяйство с десятитысячным поголовьем. В 1948 году начали разводить норку. В 1949 году в совхозе была организована соболиная ферма, когда завезли первое поголовье соболей из Пушкинского зверосовхоза Московской области.Начиная с 1993 года зверосовхоз «Бирюлинский» параллельно со звероводством начинает активно заниматься сельскохозяйственным производством. С 1993-2004 гг. к зверосовхозу присоединяются сельхозпредприятия. С 2000 года ЗАО «Бирюли» занимается пошивом и продажей меховых изделий под маркой «Бирюлинские меха».



Руководитель — Мухлисов Ильнар Ильясович

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