ООО Арский рыбхоз

Общая информация

Компания основана в 1968 году. Объем ежегодного выращивания товарной рыбы, за счет внедрения передовых технологий, увеличился в лучшие годы до 550 т, а рыбопродуктивность прудов до 26ц/га.Рыбхоз активно участвует в программе искусственного воспроизводства рыбных запасов Куйбышевского водохранилища за счет выращивания и выпуска в него в пределах акватории РТ жизнестойкого рыбопосадочного материала.

Руководитель — Ашрафзянов Ильшат Миннеханович

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