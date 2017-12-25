ОАО Альметьевский хлебзавод
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Хлебзавод основана в 1957 году. Ежедневно хлебозавод выпускает более 100 наименований хлебобулочных, бараночных и кондитерских изделий.В настоящее время работают производственные цеха: хлебный, булочный, кондитерский и солодовый. Хлебзавод представляет более 60 видов продукции.
Руководитель — Хайрутдинов Расим Гиматдинович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: г.Альметьевск, пр.Г.Тукая, 31а
- Телефон: (8553) 45-18-07
- Email: hleb_dir@mail.ru
- Сайт: www.almethleb.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017