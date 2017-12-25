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ОАО Альметьевский хлебзавод

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Хлебзавод основана в 1957 году. Ежедневно хлебозавод выпускает более 100 наименований хлебобулочных, бараночных и кондитерских изделий.В настоящее время работают производственные цеха: хлебный, булочный, кондитерский и солодовый. Хлебзавод представляет более 60 видов продукции.

Руководитель — Хайрутдинов Расим Гиматдинович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: г.Альметьевск, пр.Г.Тукая, 31а
  • Телефон: (8553) 45-18-07
  • Email: hleb_dir@mail.ru
  • Сайт: www.almethleb.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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