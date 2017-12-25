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ООО ПКФ Алиса

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

О КОМПАНИИ

Компания производит безалкогольные напитки с 1995 года.Продукция завода «Алиса» продаётся во всех городах Татарстана, республике Башкортостан, в Ижевске и в Оренбурге. Помимо лимонадов и сокосодержащих напитков, завод производит столовую питьевую воду «Хрустальный колодец» в емкости по 0.5, 1.5, 5, и 19 литров.

Руководитель — Сафин Айрат Асхатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г.Набережные Челны, а/я 30
  • Телефон: (8552) 77-81-56
  • Email: alice@alicevoda.ru
  • Сайт: www.alicevoda.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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