АО Казанский электротехнический завод

Общая информация

АО «КЭТЗ» является производителем корабельной и наземной радиоэлектронной аппаратуры системы опознавания, которая предназначена для Министерства обороны РФ, судостроительных заводов страны, а также экспортируется за пределы Российской Федерации.

Казанский электротехнический завод был создан на базе эвакуированного в 1941 г. из Ленинграда филиала завода № 379 Наркомата авиационной промышленности СССР.

Руководитель — Гинсбург Владимир Срульевич.

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