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АО Казанский электротехнический завод

Промышленность, Производства

Общая информация

АО «КЭТЗ» является производителем корабельной и наземной радиоэлектронной аппаратуры системы опознавания, которая предназначена для Министерства обороны РФ, судостроительных заводов страны, а также экспортируется за пределы Российской Федерации.

Казанский электротехнический завод был создан на базе эвакуированного в 1941 г. из Ленинграда филиала завода № 379 Наркомата авиационной промышленности СССР.

Руководитель — Гинсбург Владимир Срульевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420054, ул Модельная, 19
  • Телефон: (843) 278-49-25
  • Email: office@ketz.su
  • Сайт: http://ketz.su/

Дата последнего обновления: 17.11.2020


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