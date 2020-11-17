АО Казанский электротехнический завод
Общая информация
АО «КЭТЗ» является производителем корабельной и наземной радиоэлектронной аппаратуры системы опознавания, которая предназначена для Министерства обороны РФ, судостроительных заводов страны, а также экспортируется за пределы Российской Федерации.
Казанский электротехнический завод был создан на базе эвакуированного в 1941 г. из Ленинграда филиала завода № 379 Наркомата авиационной промышленности СССР.
Руководитель — Гинсбург Владимир Срульевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, ул Модельная, 19
- Телефон: (843) 278-49-25
- Email: office@ketz.su
- Сайт: http://ketz.su/
Дата последнего обновления: 17.11.2020