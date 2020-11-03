ООО РЭД ЛАБ (RedLab)
Общая информация
RedLab — дочерняя структура компании Litota Labs, обладающей 15-летним опытом сотрудничества с компаниями сфер iGaming и FinTech.
ООО «Ред Лаб» занимается разработкой программного обеспечения, реинжинирингом процессов разработки, формированием эффективных IT-команд, тем самым оказывая влияние на развитие бизнеса и капитализацию компаний-клиентов.
Компания предлагает комплексную реализацию ИТ-проекта: от стратегии запуска и развития продукта до технического сопровождения.
Компания основана в 2006 году.
Руководитель — Азоркин Сергей Анатольевич.
Контакты
- Регион: Ульяновская обл.
- Город: Ульяновск
- Адрес: 432017, ул. Карла Либкнехта, дом 24/5А, строение 1, офис 44
- Телефон: (499) 955-55-03
- Email: commerce@redlab.dev
- Сайт: ttps://redlab.dev
Дата последнего обновления: 03.11.2020