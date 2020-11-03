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ООО РЭД ЛАБ (RedLab)

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Общая информация

RedLab — дочерняя структура компании Litota Labs, обладающей 15-летним опытом сотрудничества с компаниями сфер iGaming и FinTech.

ООО «Ред Лаб» занимается разработкой программного обеспечения, реинжинирингом процессов разработки, формированием эффективных IT-команд, тем самым оказывая влияние на развитие бизнеса и капитализацию компаний-клиентов.

Компания предлагает комплексную реализацию ИТ-проекта: от стратегии запуска и развития продукта до технического сопровождения.

Компания основана в 2006 году.

Руководитель — Азоркин Сергей Анатольевич.

Контакты

  • Регион: Ульяновская обл.
  • Город: Ульяновск
  • Адрес: 432017, ул. Карла Либкнехта, дом 24/5А, строение 1, офис 44
  • Телефон: (499) 955-55-03
  • Email: commerce@redlab.dev﻿
  • Сайт: ttps://redlab.dev

Дата последнего обновления: 03.11.2020


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