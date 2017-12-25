ООО Торговый Дом Агро
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Компания занимается поставкой сырья сельскохозяйственного значения и кормовых добавок, на сельскохозяйственные рынки Казани и республики Татарстан. Поставляемое сельскохозяйственное сырье и продукция предназначаются для комбикормовых заводов, птицефабрик, свинокомплексов и мясокомбинаты.
Руководитель — Сафин Эдуард Ринатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Короленко, дом 33 а, помещение 1100
- Телефон: (843) 523-70-55
- Сайт: www.agro-plyus.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017