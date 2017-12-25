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ООО Торговый Дом Агро

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Компания занимается поставкой сырья сельскохозяйственного значения и кормовых добавок, на сельскохозяйственные рынки Казани и республики Татарстан. Поставляемое сельскохозяйственное сырье и продукция предназначаются для комбикормовых заводов, птицефабрик, свинокомплексов и мясокомбинаты.

Руководитель — Сафин Эдуард Ринатович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Короленко, дом 33 а, помещение 1100
  • Телефон: (843) 523-70-55
  • Сайт: www.agro-plyus.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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