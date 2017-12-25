ООО Туран Арт
Общая информация
Предприятие, занимающееся созданием народно-художественных промыслов. Является членом Ассоциации «Народные художественные промыслы России». Компания проводит обширную культурологическую работу, выставочную, издательскую, просветительскую деятельность, сочетая это с производством номенклатуры изделий, изготавливаемых в соответствии с вековыми канонами традиционного искусства, придерживаясь строгих этнических рамок.
Руководитель — Хайбрахманова Суфия Камаевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. П.Лумумбы, 26
- Телефон: (987) 290-56-76
- Email: turan_art@mail.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017