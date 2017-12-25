ОАО Сафьян
Общая информация
Предприятие берет свое начало с мануфактуры по производству натуральных кож, построенной в Казани еще в середине 19 века. Мануфактура выросла до трехэтажного завода и выполняла заказы для царского двора России. В годы НЭПа кожевенный завод работал под именем «Кызыл-Кунче». Сегодня кожевенное производство Казани известно как Открытое Акционерное общество «Сафьян».
Руководитель — Шубин Дмитрий Борисович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Гладилова, 14
- Телефон: (843) 554-35-32
- Email: safyan.kazan@rambler.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017