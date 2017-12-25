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ОАО Сафьян

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Предприятие берет свое начало с мануфактуры по производству натуральных кож, построенной в Казани еще в середине 19 века. Мануфактура выросла до трехэтажного завода и выполняла заказы для царского двора России. В годы НЭПа кожевенный завод работал под именем «Кызыл-Кунче». Сегодня кожевенное производство Казани известно как Открытое Акционерное общество «Сафьян».

Руководитель — Шубин Дмитрий Борисович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Гладилова, 14
  • Телефон: (843) 554-35-32
  • Email: safyan.kazan@rambler.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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