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ОАО Нижнекамкая швейная фабрика

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Компания основана в 1990 году. Относится к одному из крупнейших предприятий легкой промышленности Республики Татарстан. Является лидером по пошиву школьной формы.

Руководитель — Носкова Елена Владимировна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: г. Нижнекамск, ул. Корабельная, 42, корп. 2
  • Телефон: (8555) 499-345
  • Email: nshf@yandex.ru
  • Сайт: www.nk-shf.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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