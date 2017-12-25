ОАО Нижнекамкая швейная фабрика
Промышленность, Легкая промышленность
Общая информация
Компания основана в 1990 году. Относится к одному из крупнейших предприятий легкой промышленности Республики Татарстан. Является лидером по пошиву школьной формы.
Руководитель — Носкова Елена Владимировна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: г. Нижнекамск, ул. Корабельная, 42, корп. 2
- Телефон: (8555) 499-345
- Email: nshf@yandex.ru
- Сайт: www.nk-shf.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017