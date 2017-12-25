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ООО Стиль плюс

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Компания создана в конце 1990-х годов. Вся продукция компании соответствует российским стандартам и сопровождается документами органов сертификации. Спецодежда изготавливается с учетом предъявляемых ГОСТами требований и нормативов по охране труда.

Руководитель — Фазулова Венера Алексеевна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Сары Садыковой 61
  • Телефон: 843 253-64-63
  • Email: style.company@mail.ru
  • Сайт: http://style-company.org

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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