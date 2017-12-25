ООО Стиль плюс
Промышленность, Легкая промышленность
Общая информация
Компания создана в конце 1990-х годов. Вся продукция компании соответствует российским стандартам и сопровождается документами органов сертификации. Спецодежда изготавливается с учетом предъявляемых ГОСТами требований и нормативов по охране труда.
Руководитель — Фазулова Венера Алексеевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Сары Садыковой 61
- Телефон: 843 253-64-63
- Email: style.company@mail.ru
- Сайт: http://style-company.org
Дата последнего обновления: 25.12.2017