ЗАО Казанский завод искусственных кож
Промышленность, Легкая промышленность
Общая информация
Компания основана в 1938 году.Клиентами нашего предприятия являются ведущие обувные предприятия России, предприятия машиностроительного комплекса, кабельного производства, производители канцелярских товаров России, Белоруссии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана.
Руководитель — Схиртладзе Георгий Владимирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Техническая, 23а
- Телефон: (843) 278-39-01
- Email: reseption@iskog-kazan.ru
- Сайт: www.iskozhkzn.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017