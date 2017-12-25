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ЗАО Казанский завод искусственных кож

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Компания основана в 1938 году.Клиентами нашего предприятия являются ведущие обувные предприятия России, предприятия машиностроительного комплекса, кабельного производства, производители канцелярских товаров России, Белоруссии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана.

Руководитель — Схиртладзе Георгий Владимирович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Техническая, 23а
  • Телефон: (843) 278-39-01
  • Email: reseption@iskog-kazan.ru
  • Сайт: www.iskozhkzn.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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