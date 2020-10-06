ФБУ Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора
Общая информация
ГБУ «Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии» (КНИИЭМ) — государственный институт в структуре Роспотребнадзора, занимающийся исследованиями в области биологии микроорганизмов, а также природно-очаговых, инфекционных и аллергических заболеваний.
До 1925 года в качестве Бактериологического института входил в состав Казанского Императорского университета.
С 2004 года институт входит в состав Роспотребнадзора.
Руководитель — Зиатдинов Васил Билалович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Большая Красная, д.67
- Телефон: (843) 236-67-21
- Email: kniem@mail.ru
- Сайт: http://www.kznkniiem.ru/
Дата последнего обновления: 06.10.2020