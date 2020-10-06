ФБУ Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора

Общая информация

ГБУ «Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии» (КНИИЭМ) — государственный институт в структуре Роспотребнадзора, занимающийся исследованиями в области биологии микроорганизмов, а также природно-очаговых, инфекционных и аллергических заболеваний.

До 1925 года в качестве Бактериологического института входил в состав Казанского Императорского университета.

С 2004 года институт входит в состав Роспотребнадзора.

Руководитель — Зиатдинов Васил Билалович.

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