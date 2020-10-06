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ФБУ Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора

Образование и наука, Медицина

Общая информация

ГБУ «Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии» (КНИИЭМ) — государственный институт в структуре Роспотребнадзора, занимающийся исследованиями в области биологии микроорганизмов, а также природно-очаговых, инфекционных и аллергических заболеваний.

До 1925 года в качестве Бактериологического института входил в состав Казанского Императорского университета.

С 2004 года институт входит в состав Роспотребнадзора.

Руководитель — Зиатдинов Васил Билалович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул. Большая Красная, д.67
  • Телефон: (843) 236-67-21
  • Email: kniem@mail.ru
  • Сайт: http://www.kznkniiem.ru/

Дата последнего обновления: 06.10.2020


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