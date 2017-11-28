ООО Казанский комбинат надомников
Общая информация
ООО «Казанский комбинат надомников» является одним из основных производителей товаров народных художественных промыслов.
Компания была организована согласно Постановлению Совета Министров в 1974году для трудоустройства пенсионеров, инвалидов и женщин с малолетними детьми. В 1994г. комбинат был передан в собственность Татарской Республиканской организации Всероссийского общества инвалидов.
Руководитель — Галиуллин Адель Ильдарович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Серова, 35
- Телефон: (843) 554-29-10
- Email: nadomniki@rambler.ru
- Сайт: www.ooonadomniki.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017