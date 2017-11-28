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ООО Казанский комбинат надомников

Легкая промышленность

Общая информация

ООО «Казанский комбинат надомников» является одним из основных производителей товаров народных художественных промыслов.
Компания была организована согласно Постановлению Совета Министров в 1974году для трудоустройства пенсионеров, инвалидов и женщин с малолетними детьми. В 1994г. комбинат был передан в собственность Татарской Республиканской организации Всероссийского общества инвалидов.

Руководитель — Галиуллин Адель Ильдарович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Серова, 35
  • Телефон: (843) 554-29-10
  • Email: nadomniki@rambler.ru
  • Сайт: www.ooonadomniki.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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