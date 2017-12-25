ООО Булгари Грин
Промышленность, Легкая промышленность
Общая информация
Компания была создана в 2005 году. Название торговой марки связывают с размещением компании на территории Волжской Булгарии. Компания занимается по производством бумажных сервировочных салфеток на полиграфический комплексе.
Руководитель — Саттаров Эдуард Ринатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Беломорская, 69а
- Телефон: (843) 570-38-32
- Email: bgreen@bgreen.ru
- Сайт: www.bgreen.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017