Зеленодольская швейная фабрика ООО «Петро»
Легкая промышленность
Общая информация
История создания фабрики начинается в 1944 году с ателье по ремонту и пошиву военного обмундирования. Постепенно фабрика развивается и к 1980 году имеет в штате 2500 человек. Ассортимент к этому времени растет и начинает преобладать детская одежда и школьная форма. В 2001 году фабрика начинает специализироваться на женских брюках.
Руководитель - Никифоров Сергей Владимирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: г. Зеленодольск, ул. Фабричная, 58
- Телефон: (84371) 4-04-82
- Email: petro7207@mail.ru
- Сайт: www.bruki-pp.ru
Дата последнего обновления: 14.07.2017