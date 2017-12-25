ООО Алексеевская фабрика художественного ткачества
Общая информация
Современная фабрика была создана на месте артели «Ударница», которая начала свою деятельность еще в 1927 году. Фабрика ручного ткачества в Алексеевском районе Татарстана, одна из трёх в России, которая существует до сих пор.В 1991 году на предприятии был создан швейный цех.
Акционеры: Фирая Сергеева (40%), Наталья Гордеева (30%), Рафгат Мифтахов (30%).
Генеральный директор — Сергеева Фирая Мирзаяновна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Алексеевск
- Адрес: п.г.т Алексеевское, ул. Павелкина, 22
- Телефон: (84341) 25253
- Email: afxt@alextkach.ru
- Сайт: www.alextkach.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017