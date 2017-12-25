ООО Алексеевская фабрика художественного ткачества

Общая информация

Современная фабрика была создана на месте артели «Ударница», которая начала свою деятельность еще в 1927 году. Фабрика ручного ткачества в Алексеевском районе Татарстана, одна из трёх в России, которая существует до сих пор.В 1991 году на предприятии был создан швейный цех.

Акционеры: Фирая Сергеева (40%), Наталья Гордеева (30%), Рафгат Мифтахов (30%).





Генеральный директор — Сергеева Фирая Мирзаяновна







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