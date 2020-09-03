ООО ХИМПРОМПРОЕКТ
Общая информация
Проектная организация ООО «ХИМПРОМПРОЕКТ» основана в 2012 году.
Основным направлением деятельности является проектирование объектов нефтехимического комплекса.
В штате компании «ХИМПРОМПРОЕКТ» более 50 квалифицированных специалистов в области проектирования, разработки и внедрения технологических установок, силового электрооборудования, систем автоматизации технологических процессов.
Руководитель — Шипин Вячеслав Викторович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420108, улица Мазита Гафури, дом 50, офис 301
- Телефон: (843)212-13-60
- Email: info@himproect.ru
- Сайт: https://himproect.ru/
Дата последнего обновления: 03.09.2020