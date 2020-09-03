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ООО ХИМПРОМПРОЕКТ

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Проектная организация ООО «ХИМПРОМПРОЕКТ» основана в 2012 году.

Основным направлением деятельности является проектирование объектов нефтехимического комплекса.

В штате компании «ХИМПРОМПРОЕКТ» более 50 квалифицированных специалистов в области проектирования, разработки и внедрения технологических установок, силового электрооборудования, систем автоматизации технологических процессов.

Руководитель — Шипин Вячеслав Викторович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420108, улица Мазита Гафури, дом 50, офис 301
  • Телефон: (843)212-13-60
  • Email: info@himproect.ru
  • Сайт: https://himproect.ru/

Дата последнего обновления: 03.09.2020


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