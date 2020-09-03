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ООО Химик Лайф

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Компания «Химик Лайф» создана в 2009 году, специализируется на производстве синтетических моющих средств, лабораторного оборудования для нефтедобычи, выпускает установки мойки для мойки деталей серии МД для автосервисов , малых и крупных предприятий.

Продукция предприятия разрабатывалась совместно с ведущими научными сотрудниками кафедры Общей Химической Технологии КНИТУ КХТИ г. Казань.

Производственные мощности ООО «Химик Лайф», располагаются на территории Технополиса «Химград».

Руководитель — Егошин Андрей Николаевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Восстания, 100, а/я 105
  • Телефон: (843) 555-66-22
  • Email: info@himiklife.ru
  • Сайт: http://www.himiklife.ru/

Дата последнего обновления: 03.09.2020


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