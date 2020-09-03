ООО Химик Лайф
Общая информация
Компания «Химик Лайф» создана в 2009 году, специализируется на производстве синтетических моющих средств, лабораторного оборудования для нефтедобычи, выпускает установки мойки для мойки деталей серии МД для автосервисов , малых и крупных предприятий.
Продукция предприятия разрабатывалась совместно с ведущими научными сотрудниками кафедры Общей Химической Технологии КНИТУ КХТИ г. Казань.
Производственные мощности ООО «Химик Лайф», располагаются на территории Технополиса «Химград».
Руководитель — Егошин Андрей Николаевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Восстания, 100, а/я 105
- Телефон: (843) 555-66-22
- Email: info@himiklife.ru
- Сайт: http://www.himiklife.ru/
Дата последнего обновления: 03.09.2020