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Клиника ОСТЕОПАТ на Дубравной

Медицина

Общая информация

Клиника «ОСТЕОПАТ» на Дубравной — клиника, оказывающая услуги остеопатии, массажа, нейротерапии и другие. Практикующие врачи получали образование в России и повышали квалификацию за рубежом.

Прием в клинике осуществляется следующими специалистами:

•логопед-дефектолог;

•врач-остеопат;

•рефлексотерапевт;

•нейропсихолог.

Руководитель — Мадякин Павел Владимирович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Дубравная 1/104
  • Телефон: 8 (917)222-3-911
  • Email: osteopatoff@mail.ru
  • Сайт: http://osteopatoff.ru/

Дата последнего обновления: 03.09.2020


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