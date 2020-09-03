Клиника ОСТЕОПАТ на Дубравной
Общая информация
Клиника «ОСТЕОПАТ» на Дубравной — клиника, оказывающая услуги остеопатии, массажа, нейротерапии и другие. Практикующие врачи получали образование в России и повышали квалификацию за рубежом.
Прием в клинике осуществляется следующими специалистами:
•логопед-дефектолог;
•врач-остеопат;
•рефлексотерапевт;
•нейропсихолог.
Руководитель — Мадякин Павел Владимирович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Дубравная 1/104
- Телефон: 8 (917)222-3-911
- Email: osteopatoff@mail.ru
- Сайт: http://osteopatoff.ru/
Дата последнего обновления: 03.09.2020