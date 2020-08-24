ООО ИНКО-ТЭК
Общая информация
ООО «ИНКО-ТЭК» создано в декабре 2011 года как компания «полного цикла», предоставляющая техническую поддержку проектов в области нефтепереработки и нефтехимии — от стадии концептуальных проработок проектов до оптимизации эксплуатации введенных в действие производств.
Руководитель — Бабынин Александр Александрович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423580, г. Нижнекамск, промзона-10, а/я-5.
- Телефон: (8555) 24-08-09
- Email: referent@inko-tek.ru
- Сайт: https://www.inko-tek.ru/
Дата последнего обновления: 24.08.2020