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ООО ИНКО-ТЭК

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Общая информация

ООО «ИНКО-ТЭК» создано в декабре 2011 года как компания «полного цикла», предоставляющая техническую поддержку проектов в области нефтепереработки и нефтехимии — от стадии концептуальных проработок проектов до оптимизации эксплуатации введенных в действие производств.

Руководитель — Бабынин Александр Александрович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423580, г. Нижнекамск, промзона-10, а/я-5.
  • Телефон: (8555) 24-08-09
  • Email: referent@inko-tek.ru
  • Сайт: https://www.inko-tek.ru/

Дата последнего обновления: 24.08.2020


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