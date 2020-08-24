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ГКУ ГГСХУ племенным делом в животноводстве МСХ и П РТ

Гос. ведомства

Общая информация

Целями деятельности ГКУ «Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве МСХ и П РТ» являются:

1. Совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий и гибридов сельскохозяйственных животных.
2. Охрана генофонда племенных животных.
3. Обеспечение эффективного воспроизводства племенных животных.
4. Создание племенной базы, необходимой для воспроизводства племенных животных и получения племенной продукции.
5. Обеспечение роста поголовья племенного скота, получения приплода и увеличение охвата искусственным осеменением сельскохозяйственных животных.
6.Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, только на основании полученной в установленном законодательством порядке лицензии.

Руководитель — Зарипов Ришат Ульфатович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
  • Телефон: (843) 221-77-55
  • Email: ggshu@mail.ru
  • Сайт: http://ggshu.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 24.08.2020


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