ГКУ ГГСХУ племенным делом в животноводстве МСХ и П РТ
Общая информация
Целями деятельности ГКУ «Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве МСХ и П РТ» являются:
1. Совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий и гибридов сельскохозяйственных животных.
2. Охрана генофонда племенных животных.
3. Обеспечение эффективного воспроизводства племенных животных.
4. Создание племенной базы, необходимой для воспроизводства племенных животных и получения племенной продукции.
5. Обеспечение роста поголовья племенного скота, получения приплода и увеличение охвата искусственным осеменением сельскохозяйственных животных.
6.Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, только на основании полученной в установленном законодательством порядке лицензии.
Руководитель — Зарипов Ришат Ульфатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
- Телефон: (843) 221-77-55
- Email: ggshu@mail.ru
- Сайт: http://ggshu.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 24.08.2020