ФБУ Агентство автомобильного транспорта по Республике Татарстан в Приволжском федеральном округе филиал в г. Казань
Общая информация
Федеральное бюджетное учреждение «Агентство автомобильного транспорта» (ФБУ «Росавтотранс») является подведомственным учреждением Министерства транспорта Российской Федерации, осуществляющим полномочия компетентного органа в области автомобильного транспорта по реализации обязательств, вытекающих из международных договоров Российской Федерации:
- в Соглашении о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), подписанном в г. Женеве 01.09.1970;
- Европейском соглашении о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) от 30.09.1957;
- Европейском соглашении, касающемся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), подписанном в г. Женеве 01.07.1970;
- Соглашений о международном автомобильном сообщении.
Федеральное бюджетное учреждение «Агентство автомобильного транспорта» находится в ведении Министерства транспорта Российской Федерации.
Руководитель ФБУ „Росавтотранс“ по РТ в Приволжском районе — Садыков Айрат Халитович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, дом 31а
- Телефон: (843) 291-9175, (987) 410-0802
- Email: rt@rosavtotransport.ru
- Сайт: https://rosavtotransport.ru/ru/branches/tatarstan/
Дата последнего обновления: 24.08.2020