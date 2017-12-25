ООО Солид-Лизинг
Финансы, Лизинговые компании
Общая информация
Компания работает на рынке лизинговых услуг с 2004 года, и предоставляет услуги лизинга на всей территории РФ. «Солид-Лизинг» пользуется финансированием «Солид-Банка» для проведения регулярных сделок.
Руководитель казанского филиала — Басырова Гульфия Аминшовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Петербургская, 78, этаж 3, офис 307
- Телефон: (843) 277-02-11
- Email: kazan-sl@solid-leasing.ru
- Сайт: www.solid-leasing.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017