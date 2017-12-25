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ООО Сименс Финанс

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Общая информация

Компания основана в декабре 1999 года на Дальнем Востоке России. Является частью международного концерна Siemens AG. Региональная сеть включает 22 офиса. В Казани представительство было открыто в ноябре 2012 года.

Акционеры: Siemens AG (100%)

Руководитель филиала в Казани — Лапшин Евгений Павлович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул.Спартаковская, 6, оф.1012
  • Телефон: (843) 526-55-33
  • Email: kazan.ru.sfs@siemens.com
  • Сайт: www.finance.siemens.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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