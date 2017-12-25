ООО Сименс Финанс
Финансы, Лизинговые компании
Общая информация
Компания основана в декабре 1999 года на Дальнем Востоке России. Является частью международного концерна Siemens AG. Региональная сеть включает 22 офиса. В Казани представительство было открыто в ноябре 2012 года.
Акционеры: Siemens AG (100%)
Руководитель филиала в Казани — Лапшин Евгений Павлович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул.Спартаковская, 6, оф.1012
- Телефон: (843) 526-55-33
- Email: kazan.ru.sfs@siemens.com
- Сайт: www.finance.siemens.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017