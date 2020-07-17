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ООО ЗОНА ДОСТУПА

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Общая информация

Компания «ЗОНА ДОСТУПА» занимается продажей, установкой и техническим обслуживанием оборудования систем безопасности для частных лиц (квартира, дом, дача и т.д.) и предприятий (офис, склад, производство и пр.) с 2005 года.

Ассортимент:

  • системы видеонаблюдения (камеры и объективы, термокожухи, видеорегистраторы и пр.);
  • домофоны и офисная связь (видео- и аудиодомофоны, переговорные устройства и пр.);
  • системы контроля и управления доступом (считыватели, контроллеры, терминалы и пр.);
  • охранно-пожарная сигнализация (периметральная ОС, СОУЭ и пр.);
  • кабель и СКС;
  • источники питания.

Комплексные поставки обеспечены прямыми контактами и дилерскими сертификатами основных производителей и импортеров охранного оборудования.

Генеральный директор — Шувалов Евгений Юрьевич

Контакты

  • Город: Москва
  • Адрес: 115487, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16
  • Телефон: +7 (926) 95-22-700
  • Email: info@zonadostupa.ru
  • Сайт: https://zonadostupa.ru

Дата последнего обновления: 17.07.2020


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