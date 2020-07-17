ООО ЗОНА ДОСТУПА
Общая информация
Компания «ЗОНА ДОСТУПА» занимается продажей, установкой и техническим обслуживанием оборудования систем безопасности для частных лиц (квартира, дом, дача и т.д.) и предприятий (офис, склад, производство и пр.) с 2005 года.
Ассортимент:
- системы видеонаблюдения (камеры и объективы, термокожухи, видеорегистраторы и пр.);
- домофоны и офисная связь (видео- и аудиодомофоны, переговорные устройства и пр.);
- системы контроля и управления доступом (считыватели, контроллеры, терминалы и пр.);
- охранно-пожарная сигнализация (периметральная ОС, СОУЭ и пр.);
- кабель и СКС;
- источники питания.
Комплексные поставки обеспечены прямыми контактами и дилерскими сертификатами основных производителей и импортеров охранного оборудования.
Генеральный директор — Шувалов Евгений Юрьевич
Контакты
- Город: Москва
- Адрес: 115487, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16
- Телефон: +7 (926) 95-22-700
- Email: info@zonadostupa.ru
- Сайт: https://zonadostupa.ru
Дата последнего обновления: 17.07.2020