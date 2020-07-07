ООО Мэгис Казань
Общая информация
«Мэгис Казань» является представительством израильской IT-компании Privacy Software Solutions LTD. Компания вошла на российский рынок в июле 2019 года и на текущее время активно занимается поиском новых специалистов для внедрения и продвижения нового запатентованного продукта на территории России.
Главной целью деятельности компании на территории ОЭЗ «Иннополис» является разработка, адаптация и дальнейшее сопровождение мобильного приложения Cubed Mobile. Данный продукт — это централизованно-управляемое, жестко защищенное и автономное рабочее пространство, заключающее целый смартфон в супер-приложение. Cubed Mobile уникален тем, что является первым в мире виртуальным бизнес-смартфоном с максимальной защитой корпоративных данных. Продукт открывает возможность бизнесу экономить на мобильной связи, обеспечивает её безопасность, защищает корпоративные данные и систему менеджмента мобильных коммуникаций сотрудников.
Генеральный директор — Дэвид Чубалашвили.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 420500, Татарстан респ, г. Иннополис, ул. Университетская, д.7
- Телефон: +79376253007
- Email: magiskazan@gomagis.com
- Сайт: cubedmobile.ru
Дата последнего обновления: 07.07.2020