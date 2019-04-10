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ГК Астех

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Общая информация

Группа компаний «Астех» специализируется на разработке, внедрении и сопровождении программного обеспечения и электронного оборудования.

Группа «Астех» состоит из следующих подразделений:

  • группа по разработке заказного программного обеспечения;
  • группа обследования предприятия заказчика и разработки технических заданий и документации;
  • группа аудита и консалтинга;
  • группа технического сопровождения систем;
  • производственный блок.

Основными заказчиками компании являются предприятия машиностроительного, нефтегазового, энергетического и агропромышленного комплекса, органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения здравоохранения.

Руководитель — Костин Андрей Владимирович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420085, Татарстан респ, г. Казань, ул. Беломорская, д. 252А
  • Телефон: (843) 524-73-66
  • Сайт: www.aquilon-st.ru

Дата последнего обновления: 10.04.2019


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