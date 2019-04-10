ГК Астех
Общая информация
Группа компаний «Астех» специализируется на разработке, внедрении и сопровождении программного обеспечения и электронного оборудования.
Группа «Астех» состоит из следующих подразделений:
- группа по разработке заказного программного обеспечения;
- группа обследования предприятия заказчика и разработки технических заданий и документации;
- группа аудита и консалтинга;
- группа технического сопровождения систем;
- производственный блок.
Основными заказчиками компании являются предприятия машиностроительного, нефтегазового, энергетического и агропромышленного комплекса, органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения здравоохранения.
Руководитель — Костин Андрей Владимирович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420085, Татарстан респ, г. Казань, ул. Беломорская, д. 252А
- Телефон: (843) 524-73-66
- Сайт: www.aquilon-st.ru
Дата последнего обновления: 10.04.2019