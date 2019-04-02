ООО СиСофт Казань
Общая информация
Компания CSoft Казань является подразделением группы компаний CSoft с 2006 года. С момента основания подразделение позиционировало себя инжиниринговой IT-компанией, способной произвести поставку программного обеспечения любого уровня сложности, его настройку, обучение пользователей и помочь перейти к работе с использованием новых технологий проектирования.
Компания продвигает идею комплексной автоматизации проектирования на основе трехмерного параметрического моделирования и получения всей технической документации из трехмерной модели.
Выполнено около десяти пилотных проектов в компаниях клиентов. Также более пятидесяти курсов по освоению программных продуктов читают ежегодно технические специалисты в оборудованном учебном классе «СиСофт Казань».
Руководитель — Гаврилов Сергей Владимирович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50 корп. 23 офис 511
- Телефон: (843) 570-5431
- Email: info@kazan.csoft.ru
- Сайт: www.csoft.ru
Дата последнего обновления: 02.04.2019