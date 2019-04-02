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​ООО СиСофт Казань

IT-компании

Общая информация

Компания CSoft Казань является подразделением группы компаний CSoft с 2006 года. С момента основания подразделение позиционировало себя инжиниринговой IT-компанией, способной произвести поставку программного обеспечения любого уровня сложности, его настройку, обучение пользователей и помочь перейти к работе с использованием новых технологий проектирования.

Компания продвигает идею комплексной автоматизации проектирования на основе трехмерного параметрического моделирования и получения всей технической документации из трехмерной модели.

Выполнено около десяти пилотных проектов в компаниях клиентов. Также более пятидесяти курсов по освоению программных продуктов читают ежегодно технические специалисты в оборудованном учебном классе «СиСофт Казань».

Руководитель — Гаврилов Сергей Владимирович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50 корп. 23 офис 511
  • Телефон: (843) 570-5431
  • Email: info@kazan.csoft.ru
  • Сайт: www.csoft.ru

Дата последнего обновления: 02.04.2019


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