​ООО СиСофт Казань

Общая информация

Компания CSoft Казань является подразделением группы компаний CSoft с 2006 года. С момента основания подразделение позиционировало себя инжиниринговой IT-компанией, способной произвести поставку программного обеспечения любого уровня сложности, его настройку, обучение пользователей и помочь перейти к работе с использованием новых технологий проектирования.



Компания продвигает идею комплексной автоматизации проектирования на основе трехмерного параметрического моделирования и получения всей технической документации из трехмерной модели.

Выполнено около десяти пилотных проектов в компаниях клиентов. Также более пятидесяти курсов по освоению программных продуктов читают ежегодно технические специалисты в оборудованном учебном классе «СиСофт Казань».

Руководитель — Гаврилов Сергей Владимирович.

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