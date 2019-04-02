ООО АйТи БСА
Общая информация
Компания IT BSA (АйТи БСА) работает в области IT-решений для автоматизации бизнеса по следующим направлениям:
- внедрение программных продуктов;
- оказание консалтинговых услуг;
- поставка софта и оборудования;
- защита информации;
- интегрирование данных;
- подготовка технической документации;
- оказание технической поддержки 24/7.
Компания специализируемся на портальных решениях, есть собственные готовые продукты для автоматизации HR, продаж, производства.
Руководитель — Курамшин Диас Ирекович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420006, Татарстан респ, г. Казань, ул. Рахимова, д. 8 корп. 57 офис 303
- Телефон: (843) 239-11-23
- Email: info@itbsa.ru
- Сайт: www.itbsa.ru
Дата последнего обновления: 02.04.2019