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​ООО АйТи БСА

IT-компании

Общая информация

Компания IT BSA (АйТи БСА) работает в области IT-решений для автоматизации бизнеса по следующим направлениям:

  • внедрение программных продуктов;
  • оказание консалтинговых услуг;
  • поставка софта и оборудования;
  • защита информации;
  • интегрирование данных;
  • подготовка технической документации;
  • оказание технической поддержки 24/7.

Компания специализируемся на портальных решениях, есть собственные готовые продукты для автоматизации HR, продаж, производства.

Руководитель — Курамшин Диас Ирекович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420006, Татарстан респ, г. Казань, ул. Рахимова, д. 8 корп. 57 офис 303
  • Телефон: (843) 239-11-23
  • Email: info@itbsa.ru
  • Сайт: www.itbsa.ru

Дата последнего обновления: 02.04.2019


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