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ГК ВиКо

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ГК ВиКо Фото: oooviko.ru

Общая информация

Основное направление деятельности группы компаний «ВиКо» – повышение эффективности работы системы оказания услуг в сфере охраны труда.

Группа компаний «ВиКо» объединила в себе несколько организаций, специализирующихся на видах деятельности, которые отвечают за соблюдение техники безопасности и охраны труда в целом.

В состав группы компаний «ВиКо» входят:

  • ООО «ВиКо»;
  • АНО «ВиКо — Центр подготовки специалистов»;
  • ООО «ВиКо — Безопасность окружающей среды»;

Руководитель — Курьянов Виктор Владимирович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420088, Татарстан респ, г. Казань, ул. Халитова, д. 8, корп. Б, офис 27
  • Телефон: (843) 203-59-35
  • Email: oooviko@mail.ru
  • Сайт: www.oooviko.ru

Дата последнего обновления: 26.03.2019


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