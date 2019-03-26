ГК ВиКо
Общая информация
Основное направление деятельности группы компаний «ВиКо» – повышение эффективности работы системы оказания услуг в сфере охраны труда.
Группа компаний «ВиКо» объединила в себе несколько организаций, специализирующихся на видах деятельности, которые отвечают за соблюдение техники безопасности и охраны труда в целом.
В состав группы компаний «ВиКо» входят:
- ООО «ВиКо»;
- АНО «ВиКо — Центр подготовки специалистов»;
- ООО «ВиКо — Безопасность окружающей среды»;
Руководитель — Курьянов Виктор Владимирович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420088, Татарстан респ, г. Казань, ул. Халитова, д. 8, корп. Б, офис 27
- Телефон: (843) 203-59-35
- Email: oooviko@mail.ru
- Сайт: www.oooviko.ru
Дата последнего обновления: 26.03.2019