ООО Проекты и решения
IT-компании, Системные интеграторы и ПО
Общая информация
Компания «Проекты и решения» — это комплексный подход к автоматизации предприятия любой специфики деятельности с использованием готовых продуктов разработчиков делового ПО.
Компания выполняет следующие работы:
- IT-консалтинг;
- разработка бизнес-решений;
- разработка проектов автоматизации;
- пуско-наладочные работы;
- подготовка персонала для работы с системой;
- поддержка эксплуатации системы;
- информационный аудит.
Руководитель — Мухамедзянов Марат Хайдарович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, Татарстан респ, г. Казань, ул. Пионерская, д. 17
- Телефон: (843) 290-71-95
- Email: info@p3s.ru
- Сайт: www.p3s.ru
Дата последнего обновления: 26.03.2019