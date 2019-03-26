Список компаний

​ООО Проекты и решения

IT-компании, Системные интеграторы и ПО

Общая информация

Компания «Проекты и решения» — это комплексный подход к автоматизации предприятия любой специфики деятельности с использованием готовых продуктов разработчиков делового ПО.

Компания выполняет следующие работы:

  • IT-консалтинг;
  • разработка бизнес-решений;
  • разработка проектов автоматизации;
  • пуско-наладочные работы;
  • подготовка персонала для работы с системой;
  • поддержка эксплуатации системы;
  • информационный аудит.

Руководитель — Мухамедзянов Марат Хайдарович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, Татарстан респ, г. Казань, ул. Пионерская, д. 17
  • Телефон: (843) 290-71-95
  • Email: info@p3s.ru
  • Сайт: www.p3s.ru

Дата последнего обновления: 26.03.2019


Если вы нашли ошибку, напишите нам