ООО РН Телеком
IT-компании, Телекоммуникации и связь
Общая информация
Компания «РН Телеком» ведет деятельность по предоставлению услуг связи:
- аренда каналов связи;
- доступ к сети интернет по всей Республике Татарстан;
- проектирование и монтаж слаботочных систем.
Руководитель — Глова Даниил Вячеславович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420044, Татарстан респ, г. Казань, ул. Восстания, д. 29
- Телефон: (843) 226-21-02
- Email: info@rntelecom.ru
- Сайт: www.rntelecom.ru
Дата последнего обновления: 26.03.2019