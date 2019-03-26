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ООО РН Телеком

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Общая информация

Компания «РН Телеком» ведет деятельность по предоставлению услуг связи:

  • аренда каналов связи;
  • доступ к сети интернет по всей Республике Татарстан;
  • проектирование и монтаж слаботочных систем.

Руководитель — Глова Даниил Вячеславович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420044, Татарстан респ, г. Казань, ул. Восстания, д. 29
  • Телефон: (843) 226-21-02
  • Email: info@rntelecom.ru
  • Сайт: www.rntelecom.ru

Дата последнего обновления: 26.03.2019


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