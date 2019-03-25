ООО Комплекс айти
Общая информация
Компания Real Business Systems (ООО «Комплекс айти») предоставляет широкий спектр IT-услуг для предприятий различного уровня.
Направления деятельности компании:
- оптово-розничная торговля;
- логистика и управление цепочками поставок;
- управление консигнационным товаром;
- бюджетирование и финансовый контроллинг;
- зарплата и кадры;
- бухгалтерский и налоговый учет;
- учет основных средств;
- управление производственными запасами;
- управление отношениями с клиентами.
Руководитель — Смирнов Алексей Анатольевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50 корп. 23 офис 528
- Телефон: (843) 212-56-66
- Email: sales@r-bs.ru
- Сайт: www.r-bs.ru
Дата последнего обновления: 25.03.2019