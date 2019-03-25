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ООО Комплекс айти

IT-компании

Общая информация

Компания Real Business Systems (ООО «Комплекс айти») предоставляет широкий спектр IT-услуг для предприятий различного уровня.

Направления деятельности компании:

  • оптово-розничная торговля;
  • логистика и управление цепочками поставок;
  • управление консигнационным товаром;
  • бюджетирование и финансовый контроллинг;
  • зарплата и кадры;
  • бухгалтерский и налоговый учет;
  • учет основных средств;
  • управление производственными запасами;
  • управление отношениями с клиентами.

Руководитель — Смирнов Алексей Анатольевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50 корп. 23 офис 528
  • Телефон: (843) 212-56-66
  • Email: sales@r-bs.ru
  • Сайт: www.r-bs.ru

Дата последнего обновления: 25.03.2019


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