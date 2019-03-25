ООО Интеграл плюс
Общая информация
Компания «Интеграл плюс» работает на рынке 30 лет и выполняет широкий спектр услуг:
- радиосистемы передачи данных, радиотелеметрия, радиоохранные системы;
- оборудование телефонных коммуникаций, цифровые системы передачи, офисные телефонные станции;
- упаковочное оборудование;
- изготовление и установка стальных дверей;
- изготовление электрощитового оборудования;
- весы торговые электронные, контрольно-кассовые аппараты;
- теплосчетчики горячей воды и газовые счетчики, расходомеры воды;
- поставки расходного материала;
- постоянно ведется работа по модернизации, повышению качества и технических параметров выпускаемых изделий.
Руководитель — Зайцева Татьяна Васильевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420088, Татарстан респ, г. Казань, ул. Халитова, д. 2 офис 102
- Телефон: (843) 567-53-00
- Сайт: www.integralplus.ru
Дата последнего обновления: 25.03.2019