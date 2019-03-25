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​ООО Интеграл плюс

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Общая информация

Компания «Интеграл плюс» работает на рынке 30 лет и выполняет широкий спектр услуг:

  • радиосистемы передачи данных, радиотелеметрия, радиоохранные системы;
  • оборудование телефонных коммуникаций, цифровые системы передачи, офисные телефонные станции;
  • упаковочное оборудование;
  • изготовление и установка стальных дверей;
  • изготовление электрощитового оборудования;
  • весы торговые электронные, контрольно-кассовые аппараты;
  • теплосчетчики горячей воды и газовые счетчики, расходомеры воды;
  • поставки расходного материала;
  • постоянно ведется работа по модернизации, повышению качества и технических параметров выпускаемых изделий.

Руководитель — Зайцева Татьяна Васильевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420088, Татарстан респ, г. Казань, ул. Халитова, д. 2 офис 102
  • Телефон: (843) 567-53-00
  • Сайт: www.integralplus.ru

Дата последнего обновления: 25.03.2019


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