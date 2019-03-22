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​ЗАО Идея телеком

IT-компании, Телекоммуникации и связь

Общая информация

«Идея телеком» — телекоммуникационный оператор, обеспечивающий услугами связи резидентов инновационного технопарка «Идея» и индустриального технополиса «Химград».

Оператор выполняет следующий спектр услуг:

  • широкополосное подключение к ресурсам сети интернет;
  • телефония;
  • доступ к международной и междугородней связи;
  • аренда каналов связи.

Руководитель — Семушев Дмитрий Васильевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50 корп. 5
  • Телефон: (843) 227-41-02
  • Email: info@idea-tele.com
  • Сайт: www.idea-tele.com/

Дата последнего обновления: 22.03.2019


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