ЗАО Идея телеком
IT-компании, Телекоммуникации и связь
Общая информация
«Идея телеком» — телекоммуникационный оператор, обеспечивающий услугами связи резидентов инновационного технопарка «Идея» и индустриального технополиса «Химград».
Оператор выполняет следующий спектр услуг:
- широкополосное подключение к ресурсам сети интернет;
- телефония;
- доступ к международной и междугородней связи;
- аренда каналов связи.
Руководитель — Семушев Дмитрий Васильевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50 корп. 5
- Телефон: (843) 227-41-02
- Email: info@idea-tele.com
- Сайт: www.idea-tele.com/
Дата последнего обновления: 22.03.2019