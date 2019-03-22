ООО ЭстерДев
Общая информация
Компания «ЭстерДев» работает на рынке производства программных продуктов с 2002 года.
Компания предоставляет полный комплекс услуг по автоматизации бизнес-процессов. В область профессиональной экспертизы входит разработка распределенных многозвенных приложений и веб-приложений, отвечающих жестким современным требованиям.
Руководитель — Мягков Александр Сергеевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420080, Татарстан респ, г. Казань, проспект Ямашева, д. 10
- Телефон: (843) 273-15-03
- Email: contact@esterdev.com
- Сайт: www.esterdev.com
Дата последнего обновления: 22.03.2019