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ООО ЭстерДев

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Общая информация

Компания «ЭстерДев» работает на рынке производства программных продуктов с 2002 года.

Компания предоставляет полный комплекс услуг по автоматизации бизнес-процессов. В область профессиональной экспертизы входит разработка распределенных многозвенных приложений и веб-приложений, отвечающих жестким современным требованиям.

Руководитель — Мягков Александр Сергеевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420080, Татарстан респ, г. Казань, проспект Ямашева, д. 10
  • Телефон: (843) 273-15-03
  • Email: contact@esterdev.com
  • Сайт: www.esterdev.com

Дата последнего обновления: 22.03.2019


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