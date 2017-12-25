АО Сбербанк Лизинг
Финансы, Лизинговые компании
Общая информация
Компания работает на рынке лизинговых услуг с 1993 года, и входит в группу компаний Сбербанка России.Региональная сеть АО «Сбербанк Лизинг» насчитывает более 40 филиалов в крупнейших городах России и дочерние компании в Казахстане и Беларуси.
Руководитель казанского филиала — Ключеров Антон Андреевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Бутлерова, 44
- Телефон: 8-800-555-555-6
- Email: Klyucherov.aa@sberleasing.ru
- Сайт: www.sberleasing.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017