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АО Сбербанк Лизинг

Финансы, Лизинговые компании

Общая информация

Компания работает на рынке лизинговых услуг с 1993 года, и входит в группу компаний Сбербанка России.Региональная сеть АО «Сбербанк Лизинг» насчитывает более 40 филиалов в крупнейших городах России и дочерние компании в Казахстане и Беларуси.

Руководитель казанского филиала — Ключеров Антон Андреевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Бутлерова, 44
  • Телефон: 8-800-555-555-6
  • Email: Klyucherov.aa@sberleasing.ru
  • Сайт: www.sberleasing.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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