ООО Стек Казань

Общая информация

Дата-центр Stack 24 (ООО «Стек Казань») – это работающий с 2013 года проект Центра хранения и обработки информации, отвечающего требованиям доступности данных стандарта Uptime TIER III.

Услугами дата-центра пользуются компании, у которых есть как собственное серверное оборудование, так и компании, которые выбирают модель аренды серверов и вычислительных ресурсов.

Руководитель — Рахматуллина Алсу Фазыляновна.

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