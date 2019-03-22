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ООО Стек Казань

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Общая информация

Дата-центр Stack 24 (ООО «Стек Казань») – это работающий с 2013 года проект Центра хранения и обработки информации, отвечающего требованиям доступности данных стандарта Uptime TIER III.

Услугами дата-центра пользуются компании, у которых есть как собственное серверное оборудование, так и компании, которые выбирают модель аренды серверов и вычислительных ресурсов.

Руководитель — Рахматуллина Алсу Фазыляновна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, Татарстан респ, г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, д. 5Д
  • Телефон: (843) 210-19-01
  • Email: support@stack24.ru
  • Сайт: www.stack24.ru

Дата последнего обновления: 22.03.2019


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