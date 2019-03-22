ООО Стек Казань
Общая информация
Дата-центр Stack 24 (ООО «Стек Казань») – это работающий с 2013 года проект Центра хранения и обработки информации, отвечающего требованиям доступности данных стандарта Uptime TIER III.
Услугами дата-центра пользуются компании, у которых есть как собственное серверное оборудование, так и компании, которые выбирают модель аренды серверов и вычислительных ресурсов.
Руководитель — Рахматуллина Алсу Фазыляновна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, Татарстан респ, г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, д. 5Д
- Телефон: (843) 210-19-01
- Email: support@stack24.ru
- Сайт: www.stack24.ru
Дата последнего обновления: 22.03.2019