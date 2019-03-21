ООО ФД-телеком
Общая информация
Компания «FD-телеком» специализируется на разработке и внедрении комплексной IT-стратегии и решений по оптимизации телефонии, ЛВС-сетей и серверов.
Компания оказывает следующий спектр услуг:
- унифицированные коммуникации;
- корпоративные сети;
- корпоративная информационная система;
- разработка программного обеспечения;
- обслуживание ИТ проектов;
- информационная безопасность;
- финансовый аудит.
Руководитель — Мульков Дмитрий Сергеевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420088, Татарстан респ, г. Казань, ул. Журналистов, д. 62
- Телефон: (843) 202-41-41
- Email: info@fd-telecom.ru
- Сайт: www.fd-telecom.ru
Дата последнего обновления: 21.03.2019