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ООО ФД-телеком

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Общая информация

Компания «FD-телеком» специализируется на разработке и внедрении комплексной IT-стратегии и решений по оптимизации телефонии, ЛВС-сетей и серверов.

Компания оказывает следующий спектр услуг:

  • унифицированные коммуникации;
  • корпоративные сети;
  • корпоративная информационная система;
  • разработка программного обеспечения;
  • обслуживание ИТ проектов;
  • информационная безопасность;
  • финансовый аудит.

Руководитель — Мульков Дмитрий Сергеевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420088, Татарстан респ, г. Казань, ул. Журналистов, д. 62
  • Телефон: (843) 202-41-41
  • Email: info@fd-telecom.ru
  • Сайт: www.fd-telecom.ru

Дата последнего обновления: 21.03.2019


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