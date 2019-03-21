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​ООО Амфител плюс

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Общая информация

«Амфител плюс» — разработчик информационных систем для государственных организаций и бизнеса.

Компания предлагает следующий набор услуг:

  • технический аудит;
  • разработка программного обеспечения;
  • внедрение программного обеспечения;
  • сопровождение и техническая поддержка.

Руководитель — Насыров Ильдар Заурович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420138, Татарстан респ, г. Казань, ул. Гарифьянова, д. 28А
  • Телефон: (843) 299-79-03
  • Email: support@kazan.amfitel.ru
  • Сайт: www.amfitel.ru

Дата последнего обновления: 21.03.2019


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