ООО Амфител плюс
Общая информация
«Амфител плюс» — разработчик информационных систем для государственных организаций и бизнеса.
Компания предлагает следующий набор услуг:
- технический аудит;
- разработка программного обеспечения;
- внедрение программного обеспечения;
- сопровождение и техническая поддержка.
Руководитель — Насыров Ильдар Заурович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420138, Татарстан респ, г. Казань, ул. Гарифьянова, д. 28А
- Телефон: (843) 299-79-03
- Email: support@kazan.amfitel.ru
- Сайт: www.amfitel.ru
Дата последнего обновления: 21.03.2019